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ЕС расширит санкции против Сирии, добавив 11 человек и пять компаний

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17:12 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Евросоюза на заседании 21 января расширит санкции против Сирии, добавив в черный список 11 человек и пять компаний. Об этом в четверг сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС в преддверии первого в этом году заседания министров иностранных дел 28 стран сообщества.

"Как ожидается, будут обновлены санкции против Сирии. В черный список будут включены еще 11 человек и пять компаний", - сказал он.

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