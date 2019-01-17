Суд отменил решение Львовского облсовета о запрете на "русскоязычный культурный продукт"
17:32 17.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
Львовский окружной административный суд отменил решение Львовского областного совета о введении моратория на публичное исполнение произведений на русском языке. Такое решение, сообщает УНИАН со ссылкой на облсовет, суд принял 16 января.
В суде уточнили, что истцами по делу были общественное движение «Украинский выбор — право народа», лидером которой является Виктор Медведчук, и гражданин Сергей Иванов-Малявин.
Львовский облсовет ввел мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» 18 сентября, который должен был действовать до прекращения «оккупации» территорий Украины. Позже такой запрет был введен и в других областях Украины. Росбалт
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