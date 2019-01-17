Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза
18:00 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении и составил 67,5 млрд долларов, сообщается в пресс-релизе Банка России.
"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов (25,2 млрд долларов США в 2017 году). В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков, и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.
В ЦБ также отметили, что в отличие от ситуации 2016-2017 годов рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств.
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