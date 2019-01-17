0
0
142
Новости

Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза

Добавить в избранное

18:00 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый отток капитала частным сектором из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении и составил 67,5 млрд долларов, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов (25,2 млрд долларов США в 2017 году). В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков, и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.

В ЦБ также отметили, что в отличие от ситуации 2016-2017 годов рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:20 17.01.2019
РФ готова вложить $1,4 млрд в продолжение "Турецкого потока" через Сербию
0
16
18:40 17.01.2019
При пожаре в типографии в Петербурге погибли три человека
0
91
17:32 17.01.2019
Суд отменил решение Львовского облсовета о запрете на "русскоязычный культурный продукт"
0
168
17:12 17.01.2019
ЕС расширит санкции против Сирии, добавив 11 человек и пять компаний
0
196
17:00 17.01.2019
Путин подвез Вучича
0
212
16:32 17.01.2019
Город на Сицилии начал распродажу домов за один евро
0
240
16:12 17.01.2019
Сильвио Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент
0
221
16:00 17.01.2019
В СБУ объяснили причины задержания выдворенной из России журналистки
0
262
15:32 17.01.2019
Силовики сообщили подробности попытки побега из суда участников "банды ГТА"
0
279
15:12 17.01.2019
Около половины россиян переживает из-за распада СССР - опрос
0
263

Возврат к списку