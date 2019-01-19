0
0
68
НОВОСТИ

Украина: 16 населенных пунктов остались без тепла из-за разгерметизации газопровода

16:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация подводного газопровода произошла в субботу в селе Червоное Закарпатской области Украины, в результате аварии без газоснабжения остались 16 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Геннадия Москаля.

"В субботу после 11:00 (12:00 мск) вблизи Червоного Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности, - говорится в сообщения. - Из-за остановки газоснабжения на участке в направлении от Чопа до Береговая без газа остаются 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского районов - более 4 тысяч абонентов".

На месте аварии работают ремонтные бригады "Закарпатгаза". Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:30 19.01.2019
Более 60 человек стали жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике
0
59
15:45 19.01.2019
Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель
0
171
15:15 19.01.2019
Маркус Зёдер избран новым председателем Христианско-социального союза
0
197
14:45 19.01.2019
Журналисты устроили протест против насильственных действий в адрес СМИ
0
228
14:15 19.01.2019
В Богоявленском соборе патриарх Кирилл освятил воду
0
235
13:45 19.01.2019
Париж: Жандармерия готовится к очередной волне протестов "желтых жилетов"
0
244
13:15 19.01.2019
США должны защитить Турцию от сирийских курдов - сенатор Грэм
0
272
12:30 19.01.2019
Китай подписал соглашение с Аргентиной о выведении 90 спутников на околоземную орбиту
0
314
11:30 19.01.2019
Минсельхоз прогнозирует сохранить положительные динамики развития - Патрушев
0
325
10:45 19.01.2019
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6
0
325

Возврат к списку