Украина: 16 населенных пунктов остались без тепла из-за разгерметизации газопровода
16:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разгерметизация подводного газопровода произошла в субботу в селе Червоное Закарпатской области Украины, в результате аварии без газоснабжения остались 16 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Геннадия Москаля.
"В субботу после 11:00 (12:00 мск) вблизи Червоного Ужгородского района произошла разгерметизация подводного газопровода среднего давления, сразу после которой сработала автоматическая система аварийной безопасности, - говорится в сообщения. - Из-за остановки газоснабжения на участке в направлении от Чопа до Береговая без газа остаются 16 населенных пунктов Ужгородского и Береговского районов - более 4 тысяч абонентов".
На месте аварии работают ремонтные бригады "Закарпатгаза". Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет.
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