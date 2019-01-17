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При пожаре в типографии в Петербурге погибли три человека

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18:40 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела двух погибших обнаружены на месте пожара в типографии в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах города. "Обнаружены двое погибших. Общее число погибших составляет три человека", - сказал источник.

Ранее в МЧС России сообщали, что в результате пожара погиб один человек и трое госпитализированы.

Пожар произошел на втором и третьем этажах четырехэтажного здания ОАО "Санкт-Петербургский газетный комплекс" на общей площади 100 кв. метров, обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами на площади 60 кв. метров. Более 30 человек эвакуированы. На данный момент пожар локализован.

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