Более 60 человек стали жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 66 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в мексиканском штате Идальго. Об этом на своей странице в "Твиттере" сообщил в субботу губернатор штата Омар Файяд.

"Итог случившегося, который мы на данный момент имеем в Тлауэлильпане, - 66 погибших и 76 раненых людей, которым оказывается помощь в разных больницах", - написал Файяд. Ранее власти информировали о 21 погибшем.

Взрыв и пожар произошли на месте нелегальной врезки в трубопровод в пятницу вечером (утро субботы мск) в момент, когда там находилось множество людей, занимавшихся сбором топлива.

В связи с трагедией в стране начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Власти города Мехико направили в Идальго четыре вертолета с врачами для оказания помощи пострадавшим.