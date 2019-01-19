Польша: Десятки тысяч людей приняли участи в церемонии похорон мэра Гданьска
18:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки тысяч жителей Польши в субботу приняли участие в церемонии похорон трагически погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича. После отпевания и прощания урна с прахом градоначальника была захоронена в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) в исторической части родного города Адамовича, которым он управлял более 20 лет.
Один из крупнейших костелов в Европе не смог вместить всех желающих проститься с мэром. По данным полиции, 45 тысяч человек следили за церемонией похорон, стоя на улице, где власти установили большие экраны. У аналогичных экранов на центральных площадях собрались также жители Варшавы, Вроцлава, Познани и других польских городов.
"Открытый, прекрасный человек, который никому не отказывал в помощи", - вспоминают жители Гданьска, общаясь с журналистами. Они благодарны Адамовичу за то, что он создал город, открытый для всех взглядов, национальностей и религий. Установленным мэром традициям в Гданьске намерены следовать в будущем.
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