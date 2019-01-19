0
0
112
НОВОСТИ

Польша: Десятки тысяч людей приняли участи в церемонии похорон мэра Гданьска

18:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч жителей Польши в субботу приняли участие в церемонии похорон трагически погибшего мэра Гданьска Павла Адамовича. После отпевания и прощания урна с прахом градоначальника была захоронена в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) в исторической части родного города Адамовича, которым он управлял более 20 лет.

Один из крупнейших костелов в Европе не смог вместить всех желающих проститься с мэром. По данным полиции, 45 тысяч человек следили за церемонией похорон, стоя на улице, где власти установили большие экраны. У аналогичных экранов на центральных площадях собрались также жители Варшавы, Вроцлава, Познани и других польских городов.

"Открытый, прекрасный человек, который никому не отказывал в помощи", - вспоминают жители Гданьска, общаясь с журналистами. Они благодарны Адамовичу за то, что он создал город, открытый для всех взглядов, национальностей и религий. Установленным мэром традициям в Гданьске намерены следовать в будущем.



Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

19:30 19.01.2019
Число протестующих во Франции достигло 27 тысяч - СМИ
0
14
17:30 19.01.2019
Более 60 человек стали жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике
0
168
16:30 19.01.2019
Украина: 16 населенных пунктов остались без тепла из-за разгерметизации газопровода
0
246
15:45 19.01.2019
Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель
0
244
15:15 19.01.2019
Маркус Зёдер избран новым председателем Христианско-социального союза
0
264
14:45 19.01.2019
Журналисты устроили протест против насильственных действий в адрес СМИ
0
294
14:15 19.01.2019
В Богоявленском соборе патриарх Кирилл освятил воду
0
295
13:45 19.01.2019
Париж: Жандармерия готовится к очередной волне протестов "желтых жилетов"
0
298
13:15 19.01.2019
США должны защитить Турцию от сирийских курдов - сенатор Грэм
0
327
12:30 19.01.2019
Китай подписал соглашение с Аргентиной о выведении 90 спутников на околоземную орбиту
0
368

Возврат к списку