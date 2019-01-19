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Число протестующих во Франции достигло 27 тысяч - СМИ

19:30 19.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Франции обнародовало первые официальные данные по количеству участников манифестаций в стране в эту субботу. Как сообщает агентство Франс Пресс, в общей сложности на улицы вышли 27 тыс. человек.

По состоянию на 14:00 по местному времени (16:00 мск), 7 тыс. из них находятся в Париже. Отмечается, что на прошлых выходных в акциях протестов по стране принимали участие 32 тыс. человек, из них 8 тыс. было в Париже.

Также, согласно кадрам телеканала Бэ-эф-эм, в седьмом округе Парижа начались столкновения манифестантов с полицией. Стражи порядка применяют водометы и слезоточивый газ. Пока известно только о 20 задержанных, однако эта цифра была обнародована до начала беспорядков.



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