Демократы готовы одобрить финансирование безопасности на границе с Мексикой, но не стену

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фракция Демократической партии в нижней палате Конгресса США готова на компромисс с администрацией президента Дональда Трампа по финансированию безопасности на границе с Мексикой, но не по строительству там преграды на пути нелегальных иммигрантов. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на свои источники в Конгрессе телекомпания Си-эн-эн.

По ее данным, демократы на следующей неделе проведут голосование по пакету из шести законопроектов, посвященных повышению уровня безопасности на границе США с Мексикой. Предусматривается, в частности, выделение дополнительно 1 млрд долларов на эти цели. Однако оппозиционная партия в Палате представителей Конгресса не включила в проекты законов положение о финансировании сооружения стены.

Данное обстоятельство неизбежно помешает сторонам достичь компромисса, позволяющего возобновить работу федерального правительства, отмечает Си-эн-эн. По ее оценке, демократы проведут голосование лишь для отвода глаз и будут настаивать на том, что безопасность на границе можно обеспечить иными путями, а не строительством физической преграды.



