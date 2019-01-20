Америка вывела на орбиту разведспутник тяжелой ракетой-носителем Delta IV Heavy
08:40 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретный спутник Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США успешно выведен в космос. Об этом сообщила в субботу на своем сайте компания United Launch Alliance (ULA, "Юнайтед лонч эллайенс").
"Поздравляем нашу команду и наших партнеров с успешной доставкой актива, имеющего критически важное значение для дальнейших миссий по обеспечению национальной безопасности", - отметил в распространенном заявлении вице- президент программы государственных и коммерческих полетов ULA Гэри Вентц.
Старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV Heavy с аппаратом состоялся на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 22:10 мск. Как уточнила ULA, миссия стала 132-м успешным запуском с момента учреждения компании в декабре 2006 года, 38-м запуском Delta IV с 2002 года и 11-м запуском тяжелой модификации этой ракеты.
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