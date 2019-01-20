В Москве 20 января температура воздуха будет выше нормы

08:53

Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона, насыщенного густыми полями снеговой облачности и влажным атлантическим воздухом с температурным фоном на 3 градуса выше климатической нормы.



В Москве облачно, преимущественно во второй половине дня кратковременный снег, слабая метель. Максимальная температура в городе -2…-4°, в Подмосковье -1…-6°. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Относительная влажность 75-80%.Атмосферное давление будет падать мало и составит 741 мм рт. ст., сообщает сайт Метеовести.