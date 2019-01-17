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РФ готова вложить $1,4 млрд в продолжение "Турецкого потока" через Сербию

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19:20 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова вложить около 1,4 млрд долларов в развитие инфраструктуры в Сербии для проведения через эту страну ветки "Турецкого потока". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы с Сербией такую работу ведем, это касается и развития инфраструктуры, в том числе транзитной инфраструктуры по сербской территории, мы готовы вложить в это необходимые ресурсы, они будут исчисляться примерно 1,4 млрд долларов", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о возможности продления газопровода "Турецкий поток" в Сербию.

"Мы эту работу фактически готовим, даже практически ее начинаем, но в конечном итоге все будет зависеть и от других стран, в том числе стран Евросоюза - насколько они в состоянии будут защитить свои суверенные национальные интересы в диалоге с европейскими структурами", - подчеркнул Путин.

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