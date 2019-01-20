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СМИ: США хотят проверять, как Китай проводит торговые реформы

09:50 20.01.2019 Источник: РБК

Обязательным условием для заключения перемирия в торговой войне между США и Китаем могут стать регулярные проверки Вашингтоном того, как Пекин будет проводить обещанные торговые реформы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя странами.

«Угроза тарифов не исчезнет, ​​даже если будет сделка», — приводит агентство слова одного из своих собеседников. При этом, китайская сторона неохотно встретила подобное условие от Вашингтона, однако оно не стало причиной срыва переговоров. В беседе с агентством источник, близкий к китайской стороне, сказал, что Соединенные Штаты хотят «периодических проверок», но пока не ясно, как часто.

«Это похоже на унижение», — подчеркнул один из источников. «Но, возможно, обе стороны смогут найти способ сохранить лицо для китайского правительства», — добавил он.

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