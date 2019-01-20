В Японии умер старейший мужчина на Земле
10:27 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Житель северного японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщило агентство Киодо. Японец умер в своем доме в поселке Асёро.
Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.
НОВОСТИ
- 09:50 20.01.2019
- СМИ: США хотят проверять, как Китай проводит торговые реформы
- 09:07 20.01.2019
- Эстонский журналист предложил свой сценарий "сдерживания" России
- 08:53 20.01.2019
- В Москве 20 января температура воздуха будет выше нормы
- 08:40 20.01.2019
- Америка вывела на орбиту разведспутник тяжелой ракетой-носителем Delta IV Heavy
- 20:30 19.01.2019
- Демократы готовы одобрить финансирование безопасности на границе с Мексикой, но не стену
- 19:30 19.01.2019
- Число протестующих во Франции достигло 27 тысяч - СМИ
- 18:30 19.01.2019
- Польша: Десятки тысяч людей приняли участи в церемонии похорон мэра Гданьска
- 17:30 19.01.2019
- Более 60 человек стали жертвами взрыва на трубопроводе в Мексике
- 16:30 19.01.2019
- Украина: 16 населенных пунктов остались без тепла из-за разгерметизации газопровода
- 15:45 19.01.2019
- Соглашение Лондоном и ЕС по Brexit остается в приоритете для Меркель
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать