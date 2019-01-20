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НОВОСТИ

В Японии умер старейший мужчина на Земле

10:27 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Житель северного японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в воскресенье в возрасте 113 лет. Об этом сообщило агентство Киодо. Японец умер в своем доме в поселке Асёро.

Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках "Нонака онсэн" в этой местности.

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