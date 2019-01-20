В Украине на 100 умерших приходится 58 родившихся
11:28 20.01.2019
В Украине показатели смертности значительно превышают показатели рождаемости - на 100 умерших приходится 58 родившихся, - пишет Укрiнформ со ссылкой на Государственную служба статистики.
«Численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 составила 42 177,6 тысячи человек. Численность населения в Украине в январе-ноябре 2018 уменьшилась на 208,8 тысячи человек », - говорится в сообщении. В Госстате также добавили, что остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 58 родившихся.
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