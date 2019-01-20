Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...

12:15

Храм общины Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района захватили рейдеры из ПЦУ. Верующие вынуждены молиться на улице, - сообщает сайт "Союз православных журналистов".

В Тернопольской области представители ПЦУ захватили еще один храм. В ночь на 19 января община Свято-Троицкого храма УПЦ села Ростоки Кременецкого района вынуждена была служить литургию и водосвятный молебен под открытым небом в мороз. Об этом сообщает корреспондент СПЖ.

Община Свято-Троицкого храма УПЦ назначила праздничное богослужение на 2 часа ночи, Киевский патриархат (ПЦУ) – на 6 утра, однако рейдерская группа во главе с тремя «священниками» Киевского патриархата (ПЦУ) проникла в храм через боковые двери, не пустив в помещение ни настоятеля отца Петра Слободяна, ни его прихожан.

Община осталась на улице, из одного из домов принесли стол, который поставили под центральными дверями. Под закрытым храмом была свершена проскомидия и отслужена литургия. Из захваченного храма даже не включили наружный свет, все было отслужено в темноте с подсветкой телефонами и фонариками.