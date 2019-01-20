Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа

12:57 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турист, отдыхавший на горнолыжном курорте на севере Италии (область Трентино-Альто-Адидже), погиб, выпав с балкона на третьем этаже гостиницы. Как сообщили корр. ТАСС в воскресенье в генеральном консульстве РФ в Милане, погибший был гражданином России и находился на курорте с семьей и друзьями.

"Близкие хотят уже сегодня вывезти тело, не дожидаясь действий страховой компании, хотя страховка у погибшего имелась. Мы оказываем всю необходимую помощь с оформлением документов и прочих процедур", - сказал представитель дипломатического представительства. Инцидент произошел в субботу вечером, причины произошедшего выясняет местная полиция.