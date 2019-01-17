Oneweb подтвердила дату запуска спутников для обеспечения интернет-доступа по всему миру

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания OneWeb подтвердила, что запуск спутников, которые позволят обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, состоится 19 февраля. Об этом в четверг в "Твиттере" написал основатель и президент компании"Спустя почти семь лет все системы готовы к запуску 19 февраля широкополосных спутников фабричного производства, - написал в четверг в "Твиттере" Уайлер. - Это [запуск спутников] станет новой эрой в освоении космоса, а также заметным первым шагом в сокращении информационной пропасти, которая существует в отдаленных и труднодоступных регионах на планете".Ранее гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов информировал, что в феврале пуском носителя "Союз-СТ" из Гвианского космического центра откроется проект по запускам спутников компании OneWeb.Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году Россия подписала контракт на запуск 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.