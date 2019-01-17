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Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы для США - новая Стратегия развития ПРО

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20:40 17.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай представляют отдельные вызовы для безопасности США, обе страны совершенствуют свои наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования. Об этом говорится в новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, опубликованной в четверг.

"[Действия] России и Китая представляют собой отдельные вызовы и во многом отличаются, обе [страны] совершенствуют наступательные ракетные комплексы и занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия", - следует из документа.

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