ПФР сократит четверть сотрудников
21:20 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Пенсионный фонд сократит четверть своих сотрудников. Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, основная причина — цифровизация работы фонда.
«Мы планируем дальнейшую оптимизацию, она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счёт развития информационных технологий», — сказал Дроздов.
Он отметил, что ПФР также планирует активно использовать МВФЦ и расширить возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит обслуживать граждан в удалённом доступе.
Как сообщается на сайте «Российской газеты», в общей сложности будут уволены 108 тысяч человек, в основном это женщины. Говорит Москва
Новости
- 22:00 17.01.2019
- Швейцарский суд отменил обеспечительные меры в адрес Nord Stream и Nord Stream 2 - "Газпром"
- 20:40 17.01.2019
- Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы для США - новая Стратегия развития ПРО
- 20:00 17.01.2019
- Oneweb подтвердила дату запуска спутников для обеспечения интернет-доступа по всему миру
- 19:20 17.01.2019
- РФ готова вложить $1,4 млрд в продолжение "Турецкого потока" через Сербию
- 18:40 17.01.2019
- При пожаре в типографии в Петербурге погибли три человека
- 18:00 17.01.2019
- Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза
- 17:32 17.01.2019
- Суд отменил решение Львовского облсовета о запрете на "русскоязычный культурный продукт"
- 17:12 17.01.2019
- ЕС расширит санкции против Сирии, добавив 11 человек и пять компаний
- 17:00 17.01.2019
- Путин подвез Вучича
- 16:32 17.01.2019
- Город на Сицилии начал распродажу домов за один евро
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать