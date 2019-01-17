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ПФР сократит четверть сотрудников

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21:20 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пенсионный фонд сократит четверть своих сотрудников. Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, основная причина — цифровизация работы фонда.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию, она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счёт развития информационных технологий», — сказал Дроздов.

Он отметил, что ПФР также планирует активно использовать МВФЦ и расширить возможности личного кабинета на портале госуслуг, что позволит обслуживать граждан в удалённом доступе.  

Как сообщается на сайте «Российской газеты», в общей сложности будут уволены 108 тысяч человек, в основном это женщины. Говорит Москва

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