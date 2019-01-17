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Швейцарский суд отменил обеспечительные меры в адрес Nord Stream и Nord Stream 2 - "Газпром"

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22:00 17.01.2019 Источник: Эхо Москвы

«Газпром» сообщает об отмене швейцарским судом ареста акций компании. Такое решение было принято 16-го января, — сообщает пресс-служба «Газпрома». Речь идет о запрете суда компаниям «Норд Стрим» и «Норд Стрим-2» совершать любые выплаты в адрес российской компании. Все средства от этих фирм, адресованные «Газпрому», направлялись на счета швейцарских приставов. Такая мера была принята по решению Стокгольмского арбитража в рамках взыскания с «Газпрома» более 2,5 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза Украины». Эхо Москвы

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