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Новости

В Британии за долги арестовали российский сухогруз

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22:40 17.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британские власти подтвердили задержание экипажа сухогруза «Кузьма Минин». С российскими моряками всё в порядке, передаёт РИА Новости. Как сообщили в посольстве РФ в Лондоне, «Кузьма Минин» арестован по решению британского суда за долги судовладельца.

В середине декабря российский сухогруз «Кузьма Минин» застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут. На борту судна находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Говорит Москва

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