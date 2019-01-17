В Британии за долги арестовали российский сухогруз

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Британские власти подтвердили задержание экипажа сухогруза «Кузьма Минин». С российскими моряками всё в порядке, передаёт РИА Новости. Как сообщили в посольстве РФ в Лондоне, «Кузьма Минин» арестован по решению британского суда за долги судовладельца.

В середине декабря российский сухогруз «Кузьма Минин» застрял в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут. На борту судна находилось 18 членов экипажа, все они граждане России. Говорит Москва