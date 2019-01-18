Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
09:05 18.01.2019 Источник: Газета.Ru
В Грозном Заводской районный суд удовлетворил иск прокуратуры Чечни к «Газпром межрегионгаз Грозный», сообщается на сайте прокуратуры.
Прокуратура провела проверку и установила, что компания, нарушая закон и внутриведомственный приказ, не составляла документы, необходимые для списания долгов с жителей города. В результате долг стало невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».
«В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд. руб., в установленном порядке не была списана», — говорится в сообщении.
Суд обязал ответчика списать задолженность для населения. Газета.Ru
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