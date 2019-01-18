Ученые предупредили о риске столкновения с Землей астероида Апофис
09:32 18.01.2019 Источник: Известия
«Апокалиптический» астероид Апофис, который ученые из NASA открыли в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году, а в 2029 году пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны. Об этом говорится в докладе кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, который был подготовлен для московских Королевских чтений по космонавтике, проходящих в конце января.
Размер астероида составляет 325 м. 9 января 2013 года Апофис прошел на расстоянии 14,46 млн км от Земли. Известия
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