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США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ

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10:00 18.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

Администрация США рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары, чтобы «дать Пекину стимул пойти на уступки» в торговых переговорах, сообщает The Wall Street Journal. По словам источников газеты, идея отмены части или всех тарифов принадлежит главе Минфина США Стивену Мнучину, который озвучил свое предложение на нескольких стратегических совещаниях. Коммерсантъ

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