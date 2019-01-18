Герцог Филипп Эдинбургский попал в автомобильную аварию

10:05 Источник: Русская служба Би-би-си

Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп попал в дорожную аварию, сообщил Букингемский дворец.

Сообщается, что 97-летний герцог Эдинбургский не пострадал в инциденте, который произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк.

Букингемский дворец сообщил, что авария произошла с участием еще одного автомобиля, а на месте происшествия работает полиция.

Принц Филипп сам находился за рулем автомобиля Range Rover. Инцидент произошел, когда он выезжал на трассу А149. По словам очевидцев, в результате аварии автомобиль герцога перевернулся.

Очевидцы также рассказали, что помогли ему выбраться из машины. Он был в сознании, но изрядно шокирован случившимся, сообщает корреспондент Би-би-си Николас Уитчелл. Герцог Эдинбургский смог покинуть место происшествия без посторонней помощи.

Также, как рассказал Уитчелл, двум людям, находившимся в другом автомобиле, была оказана медицинская помощь. Они получили небольшие травмы.

Сам герцог был доставлен в Сандрингемский дворец, где его осмотрел врач, который подтвердил, что принц Филипп не получил никаких травм. Королева и герцог Эдингбургский находятся в Сандрингемском дворце с Рождества.

Герцог отошел от дел и перестал выполнять церемониальные обязанности в августе 2017 года. Русская служба Би-би-си