Отказ от прививок вошел в список угроз здоровью человечества
11:00 18.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Отказ от прививок впервые вошёл в список угроз здоровью человечества. Ежегодный отчёт публикует Всемирная организация здравоохранения.
В документе ВОЗ отмечается, что тренд на сознательный отказ от вакцинации ставит под угрозу многолетние успехи в борьбе с эпидемиями. В частности, в качестве примера приводится рост количества случаев заболеваний корью.
Среди других глобальных угроз человечеству ВОЗ называет загрязнение воздуха, пандемию гриппа, появление новых устойчивых к антибиотикам инфекций, слабые системы медпомощи в развивающихся странах.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что на современном этапе вакцинация предотвращает до 3 млн преждевременных смертей ежегодно. Говорит Москва
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