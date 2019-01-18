0
0
27
Новости

Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае

Добавить в избранное

10:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско- Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сказал источник.

Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета не известна, ожидают, что он может вернуться на базу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что статус обоих экипажей пока не ясен.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:20 18.01.2019
Полиция подтвердила задержание в России Лесли и Рыбки по делу об организации проституции
0
43
10:05 18.01.2019
Герцог Филипп Эдинбургский попал в автомобильную аварию
0
73
10:00 18.01.2019
США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ
0
76
09:32 18.01.2019
Ученые предупредили о риске столкновения с Землей астероида Апофис
0
121
09:20 18.01.2019
США дополнительно разместят на Аляске 20 станций перехвата ракет
0
128
09:05 18.01.2019
Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
0
149
09:00 18.01.2019
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске - СМИ
0
170
22:40 17.01.2019
В Британии за долги арестовали российский сухогруз
0
582
22:00 17.01.2019
Швейцарский суд отменил обеспечительные меры в адрес Nord Stream и Nord Stream 2 - "Газпром"
0
672
21:20 17.01.2019
ПФР сократит четверть сотрудников
0
640

Возврат к списку