Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско- Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сказал источник.

Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу, сообщил в пятницу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Один из столкнувшихся Су-34 упал в море, его экипаж катапультировался. Судьба второго самолета не известна, ожидают, что он может вернуться на базу", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что статус обоих экипажей пока не ясен.