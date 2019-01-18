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Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК

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11:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения части дома в Магнитогорске, версия взрыва газа остается приоритетной, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - сказала она.

Петренко подчеркнула, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. "Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - заявила представитель СК.

По ее словам, в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, взрывотехническая и пожарно-техническая. Кроме того, по- прежнему ведется сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисковая операция была завершена 3 января.

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