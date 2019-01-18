Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ

11:32

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2". Об этом он заявил агентству DPA.

— Никто не остановит его... Санкции США не приведут к тому, что проект не будет осуществляться, — отметил министр.

По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его. Life.ru