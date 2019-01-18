Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ
11:32 18.01.2019
Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2". Об этом он заявил агентству DPA.
— Никто не остановит его... Санкции США не приведут к тому, что проект не будет осуществляться, — отметил министр.
По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его. Life.ru
Новости
- 12:05 18.01.2019
- Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник
- 12:00 18.01.2019
- В Подмосковье внедряют систему видеоконтроля за работой автобусов
- 11:20 18.01.2019
- Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник
- 11:05 18.01.2019
- Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК
- 11:00 18.01.2019
- Отказ от прививок вошел в список угроз здоровью человечества
- 10:32 18.01.2019
- Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае
- 10:20 18.01.2019
- Полиция подтвердила задержание в России Лесли и Рыбки по делу об организации проституции
- 10:05 18.01.2019
- Герцог Филипп Эдинбургский попал в автомобильную аварию
- 10:00 18.01.2019
- США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ
- 09:32 18.01.2019
- Ученые предупредили о риске столкновения с Землей астероида Апофис
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать