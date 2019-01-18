0
0
109
Новости

Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ

Добавить в избранное

11:32 18.01.2019

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что американские санкции не могут остановить проект "Северный поток — 2". Об этом он заявил агентству DPA.

— Никто не остановит его... Санкции США не приведут к тому, что проект не будет осуществляться, — отметил министр.

По его словам, ограничительные меры со стороны Вашингтона могут привести к выходу из проекта германских компаний, но тогда Россия в одиночку реализует его.  Life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:05 18.01.2019
Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник
0
16
12:00 18.01.2019
В Подмосковье внедряют систему видеоконтроля за работой автобусов
0
66
11:20 18.01.2019
Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник
0
100
11:05 18.01.2019
Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК
0
120
11:00 18.01.2019
Отказ от прививок вошел в список угроз здоровью человечества
0
133
10:32 18.01.2019
Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае
0
202
10:20 18.01.2019
Полиция подтвердила задержание в России Лесли и Рыбки по делу об организации проституции
0
168
10:05 18.01.2019
Герцог Филипп Эдинбургский попал в автомобильную аварию
0
173
10:00 18.01.2019
США могут отменить пошлины на товары из Китая - WSJ
0
202
09:32 18.01.2019
Ученые предупредили о риске столкновения с Землей астероида Апофис
0
210

Возврат к списку