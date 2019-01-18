В Подмосковье внедряют систему видеоконтроля за работой автобусов
12:00 18.01.2019
В Московской области началось внедрение системы видеоконтроля за работой автобусов, которая позволит отслеживать пассажиропоток на маршрутах и соблюдение расписания перевозчиками. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Игорь Тресков.
«На проблемных автобусных маршрутах мы начали установку видеокамер. Для региона это нововведение, которое заключается в том, что мы будем контролировать, как автобусы прибывают и отправляются с остановки. Камеры устанавливают на конечных остановках для отслеживания пассажиропотока, очередей на остановках и соблюдения расписания, также камерами оснащены салоны автобусов, которые позволяют следить за наполняемостью салонов и возможностью оплаты проезда банковскими картами и картой «Стрелка». Нововведение позволит штрафовать перевозчиков, если их автобус прибыл к остановке не вовремя. Такой мониторинг начнется с 8-ми проблемных автобусных маршрутов в Химках, Мытищах, Долгопрудном, откуда мы получаем большее число жалоб от жителей. Аналогов такой системы в других регионах нет».
На восьми маршрутах видеоконтроль будет установлен в течение недели. С этой недели видеокамера в тестовом режиме работает на остановке по ул. Озерная на автобусном маршруте N1232 в Люберцах. Записи с камер будут поступать в ситуационный центр областного минтранса, а также будут размещаться в социальных сетях и на сайтах МТДИ и перевозчиков.
Стоимость установки оборудования будет оплачивать перевозчик. Как отметил Игорь Тресков, на регулируемых маршрутах с перевозчика будет взиматься штраф за зафиксированные камерой нарушения. Видеоконтроль позволит получать объективную оценку работы перевозчиков, при необходимости - корректировать расписание и класс автобусов на маршрутах.
Сергей Киселев
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