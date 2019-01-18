Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник
12:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из летчиков Су-34 найден в море после столкновения самолетов над Японским морем в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Пока обнаружили, предварительно, одного летчика, сейчас пытаются поднять", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что работу осложняет шторм в той местности.
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