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Трамп отменил поездку на форум в Давосе из-за шатдауна

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12:20 18.01.2019 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Отмечается, что такое решение было принято из-за шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных учреждений, в связи с тем, что бюджет не был утвержден.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп перенес зарубежное турне спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.  Газета.Ru

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