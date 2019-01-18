Военные спасли второго летчика Су-34, состояние удовлетворительное - МО РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом в пятницу сообщил в Миноброны России.

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в российском военном ведомстве.



