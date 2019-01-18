0
0
152
Новости

Военные спасли второго летчика Су-34, состояние удовлетворительное - МО РФ

Добавить в избранное

12:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика Су-34, потерпевшего аварию в Японском море. Об этом в пятницу сообщил в Миноброны России.

"Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное", - сказали в российском военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 18.01.2019
Путин поддержал расширение компетенции Минвостокразвития на Арктическую зону
0
37
13:20 18.01.2019
Заявления США о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы беспочвенны - посол
0
58
13:05 18.01.2019
"Газпром" обжалует решение суда о списании долга за газ жителям Чечни на 9 млрд рублей
0
94
13:00 18.01.2019
После многомесячных переговоров в Швеции избран премьер-министр
0
95
12:20 18.01.2019
Трамп отменил поездку на форум в Давосе из-за шатдауна
0
134
12:05 18.01.2019
Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник
0
151
12:00 18.01.2019
В Подмосковье внедряют систему видеоконтроля за работой автобусов
0
160
11:32 18.01.2019
Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ
0
234
11:20 18.01.2019
Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник
0
214
11:05 18.01.2019
Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК
0
198

Возврат к списку