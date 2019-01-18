После многомесячных переговоров в Швеции избран премьер-министр

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Стефан Лёвен избран премьер-министром Швеции. Парламент страны принял такое решение после 4,5 мес. переговоров по формированию кабмина.

Лёвен планирует сформировать правительство с участием Социал-демократической и Зелёной партий. Они голосовали за своего кандидата.

Поддержку кандидату от социал-демократов обещали оппозиционные Партия центра и либералы, не препятствовать Лёвену решила и левая партия — все три воздержались во время голосования. Говорит Москва