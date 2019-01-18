После многомесячных переговоров в Швеции избран премьер-министр
13:00 18.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Стефан Лёвен избран премьер-министром Швеции. Парламент страны принял такое решение после 4,5 мес. переговоров по формированию кабмина.
Лёвен планирует сформировать правительство с участием Социал-демократической и Зелёной партий. Они голосовали за своего кандидата.
Поддержку кандидату от социал-демократов обещали оппозиционные Партия центра и либералы, не препятствовать Лёвену решила и левая партия — все три воздержались во время голосования. Говорит Москва
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