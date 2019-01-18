"Газпром" обжалует решение суда о списании долга за газ жителям Чечни на 9 млрд рублей
13:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром межрегионгаз" намерен обжаловать решение суд о списании задолженности населения Чеченской республики за газ в размере 9 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС представитель "Газпром межрегионгаза".
"Мы будем обжаловать данное решение. Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых бы следовало, что данная задолженность безнадежная", - сказал он.
Ранее районный суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать задолженность населения за газ в размере 9 млрд рублей. Согласно сообщению прокуратуры республики, проведенной прокуратурой региона проверкой установлено, что ответчиком вопреки требованиям законодательства и внутриведомственного приказа документы, необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию, не составлялись. В нем отмечается, что в результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана.
По данным прокуратуры, требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.
Новости
- 13:32 18.01.2019
- Путин поддержал расширение компетенции Минвостокразвития на Арктическую зону
- 13:20 18.01.2019
- Заявления США о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы беспочвенны - посол
- 13:00 18.01.2019
- После многомесячных переговоров в Швеции избран премьер-министр
- 12:32 18.01.2019
- Военные спасли второго летчика Су-34, состояние удовлетворительное - МО РФ
- 12:20 18.01.2019
- Трамп отменил поездку на форум в Давосе из-за шатдауна
- 12:05 18.01.2019
- Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник
- 12:00 18.01.2019
- В Подмосковье внедряют систему видеоконтроля за работой автобусов
- 11:32 18.01.2019
- Санкции США не смогут остановить "Северный поток-2" - глава МИД ФРГ
- 11:20 18.01.2019
- Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник
- 11:05 18.01.2019
- Версия взрыва газа остается приоритетной в расследовании трагедии в Магнитогорске - СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать