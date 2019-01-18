Заявления США о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы беспочвенны - посол

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посол РФ назвал заявления США о закупках КНДР технологий ПРО у Москвы надуманными. Вашингтон пытается оправдать свою дестабилизирующую политику по международной безопасности, заявил российский посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

«Претензии в адрес России по поводу якобы закупленной у нас северокорейцами технологии абсолютно беспочвенны. В Вашингтоне уже не знают, в чём нас ещё можно обвинить, поэтому выдумывают очередную дикость», — отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

В новом докладе по политике США в области противоракетной обороны говорится, что КНДР купила российские технологии в сфере ПРО. Говорит Москва