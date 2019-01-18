Путин поддержал расширение компетенции Минвостокразвития на Арктическую зону
13:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поддержал идею появления у министра по развитию Дальнего Востока должности первого заместителя, отвечающего за Арктическую зону, а также о переименования всего министерства.
На встрече с главой государства в Кремле премьер- министр РФ Дмитрий Медведев предложил дополнить компетенцию Минвостокразвития, "может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики". "То есть Вы считаете - я знаю, что такие предложения тоже были - нецелесообразным создание отдельного федерального органа?" - уточнил Путин.
"Я бы исходил из того, Владимир Владимирович, что нужно экономить управленческие ресурсы и, естественно, финансовые ресурсы. Но самое главное, что Министерство Дальнего Востока в принципе занимается близкими вопросами по развитию Дальневосточной зоны, а Дальневосточная зона в значительной степени захватывает и Арктическую зону. Тогда мы сможем эти задачи напрямую из правительства решать", - сказал премьер. "Я бы даже предложил, может быть, ввести должность первого заместителя министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону", - сказал глава кабмина.
"Согласен", - резюмировал Путин.
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