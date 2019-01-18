Никто не согласился представлять интересы граждан Украины в случае разрыва отношений с РФ - Климкин
14:00 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина проводила переговоры с рядом стран на предмет возможности представлять интересы украинских граждан в России в случае разрыва дипломатических отношений, однако согласия ни одной из них не получила. Об этом, комментируя обсуждающуюся на Украине тему о возможности разрыва дипломатических отношений с Россией, сообщил в пятницу на итоговой годовой пресс- конференции министр иностранных дел страны Павел Климкин.
"Мы проводили консультации с некоторыми нашими друзьями и партнерами, чтобы они представляли наши интересы [в РФ], но не буду называть эти страны", - сказал министр. При этом он признал, что желающих помочь не нашлось. "Это сумасшедший объем работы, и ни одна из стран не готова выполнять даже приблизительный объем работы, которую выполняют наши консулы", - пояснил он.
При этом Климкин напомнил, что в России сейчас находятся около 2,5 млн граждан Украины.
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