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В случае конфликта с РФ армия Латвии не успеет повоевать - мнение

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14:12 18.01.2019 Источник: Газета.Ru

Бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский заявил, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут. Об этом сообщает Rubaltic.

По его словам, при возможном конфликте армия Латвии не успеет повоевать. Он также добавил, что аналогичная судьба может ждать и Польшу с Румынией.

Рубловский подчеркнул, что политики в Латвии постоянно «обостряют» отношения с Россией. Газета.Ru

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