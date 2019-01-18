Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса времен войны - СК

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который хранили в здании поисковики. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

"Основной версией произошедшего является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков", - говорится в сообщении.

"Из материалов уголовного дела следует, что днем 17 января 2019 года в офисе одной из коммерческих структур, расположенном на втором этаже дома 139 по Ленинскому проспекту, произошел хлопок, в результате чего обрушились перекрытия, потолок и возник пожар", - добавляется в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу.

В результате пожара в типографии погибли три человека и еще трое пострадали.