Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса времен войны - СК
14:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар в типографии в Петербурге мог произойти после взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны, который хранили в здании поисковики. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.
"Основной версией произошедшего является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков", - говорится в сообщении.
"Из материалов уголовного дела следует, что днем 17 января 2019 года в офисе одной из коммерческих структур, расположенном на втором этаже дома 139 по Ленинскому проспекту, произошел хлопок, в результате чего обрушились перекрытия, потолок и возник пожар", - добавляется в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу.
В результате пожара в типографии погибли три человека и еще трое пострадали.
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