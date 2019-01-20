Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди, передает агентство АНСА.

"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", - сказал Франциск. "Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи", - добавил он, напомнив, что на будущей неделе будет обнародовано папское послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций.