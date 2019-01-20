0
0
0
НОВОСТИ

Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"

18:10 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди, передает агентство АНСА.

"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", - сказал Франциск. "Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи", - добавил он, напомнив, что на будущей неделе будет обнародовано папское послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 20.01.2019
Израиль и Сирия обменялись ударами. Системы ПВО сработали с обеих сторон
0
119
16:00 20.01.2019
Почтовый ящик президента Франции на Gmail пострадал от хакеров в числе прочих
0
143
15:34 20.01.2019
Ирландия не хочет заключать с Британией отдельного соглашения в рамках Brexit
0
196
12:57 20.01.2019
Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа
0
415
12:15 20.01.2019
Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...
0
460
11:28 20.01.2019
В Украине на 100 умерших приходится 58 родившихся
0
508
10:27 20.01.2019
В Японии умер старейший мужчина на Земле
0
454
09:50 20.01.2019
СМИ: США хотят проверять, как Китай проводит торговые реформы
0
550
09:07 20.01.2019
Эстонский журналист предложил свой сценарий "сдерживания" России
0
499
08:53 20.01.2019
В Москве 20 января температура воздуха будет выше нормы
0
476

Возврат к списку