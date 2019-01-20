Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"
18:10 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск объявил о запуске специального сайта молитв с Папой "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующих мобильных приложений. Понтифик лично с планшетом в руках представил инициативу во время традиционной воскресной проповеди, передает агентство АНСА.
"Призываю вас, особенно молодежь, скачать приложение и продолжать молиться со мной за мир и благополучие", - сказал Франциск. "Интернет и социальные сети представляют громадный ресурс, давая возможность общаться, разделять проекты и идеи", - добавил он, напомнив, что на будущей неделе будет обнародовано папское послание ко Всемирному дню социальных коммуникаций.
НОВОСТИ
- 16:30 20.01.2019
- Израиль и Сирия обменялись ударами. Системы ПВО сработали с обеих сторон
- 16:00 20.01.2019
- Почтовый ящик президента Франции на Gmail пострадал от хакеров в числе прочих
- 15:34 20.01.2019
- Ирландия не хочет заключать с Британией отдельного соглашения в рамках Brexit
- 12:57 20.01.2019
- Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа
- 12:15 20.01.2019
- Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...
- 11:28 20.01.2019
- В Украине на 100 умерших приходится 58 родившихся
- 10:27 20.01.2019
- В Японии умер старейший мужчина на Земле
- 09:50 20.01.2019
- СМИ: США хотят проверять, как Китай проводит торговые реформы
- 09:07 20.01.2019
- Эстонский журналист предложил свой сценарий "сдерживания" России
- 08:53 20.01.2019
- В Москве 20 января температура воздуха будет выше нормы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать