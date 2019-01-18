Для сохранения ДРСМД достаточно, чтобы Москва уничтожила ракету 9М729 - Маас

15:00 Источник: РБК

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, у России есть все возможности для сохранения Д​оговора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для этого, по мнению немецкого политика, достаточно, чтобы Москва уничтожила созданную ей ракету 9М729, которая нарушает положения договора.

Со своей стороны Берлин намерен делать все возможное для сохранения соглашения, отметил Маас. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в пятницу, 18 января. РБК