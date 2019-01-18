Смоленские депутаты просят прокуратуру списать долги за газ по примеру Чечни

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Смоленские депутаты просят прокуратуру последовать примеру Чечни и списать долги за газ. Соответствующее обращение было направлено сегодня областному прокурору.

Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из инициаторов запроса Андрей Шапошников, он не удивится, если депутаты из других регионов последуют этому примеру.

«Мы считаем, что коль скоро у нас все субъекты Федерации по Конституции равны, то соответственно на основании единства правоприменительной практики, я думаю, смоленской прокуратуре есть смысл заняться этим вопросом, это было бы справедливо. Хотя я не очень верю, что чеченская практика будет распространяться на другие субъекты Федерации».

Шапошников не исключил, что решение по списанию долгов за газ жителям Чечни было принято на федеральном уровне.

«Решение грозненского суда, его природа, может лежать не только в правовой плоскости, но и в административной. Возможно, это мое предположение, чтобы было принято решение, чтобы на территории данного субъекта федерации как-то разобраться с задолженностью граждан, для него умные люди придумали соответствующую правовую конструкцию, а чтобы эта конструкция заработала, возможно, были приняты решения на федеральном уровне, я это допускаю».

Ранее стало известно, что суд в Грозном обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность в 9 млрд руб. жителям Чечни.