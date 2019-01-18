Рада фактически разрешила радикалам захватывать храмы УПЦ - Медведчук

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины, проголосовав за закон о религиозных общинах, фактически узаконила рейдерский захват храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ Московского патриархата). Об этом заявил в пятницу один из лидеров движения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"229 голосов, отданных депутатами "перезагруженной" Рады за законопроект<...>, не только позволят ура-патриотам проводить рейдерские захваты имущества Украинской православной церкви  единственной канонической православной церкви в Украине, но и усилят раскол в обществе", - написал Медведчук на сайте движения.

По мнению политика, "это полностью соответствует стратегии "партии войны". "Это тот план, который на протяжении многих лет целенаправленно и последовательно претворяли в жизнь "фронтовики" (депутаты Рады от "Народного фронта") и радикалы всех мастей. И то, что одним из инициаторов законопроекта выступил Николай Княжицкий (председатель комитета Рады по вопросам культуры и духовности, депутат от "Народного фронта"), лишь еще одно тому подтверждение", - отметил Медведчук.

Он считает, что, "приняв дискриминационный в отношении верующих УПЦ закон, власть тем самым грубейшим образом нарушила гарантированное Конституцией Украины право на свободу мировоззрения и вероисповедания". "И, по сути, узаконила таким решением гонения и преследования в отношении УПЦ  церкви, которая могла бы стать основой для национального примирения, которая могла бы объединить людей как на Западе, так и на Востоке, как на Севере и в Центре, так и на Юге страны", - заявил Медведчук.

Политик убежден, что "для людей здравомыслящих, сознание которых не замутнено томос-турами (президента Петра Порошенко) и псевдоценностями, навязанными "партией войны", последствия таких действий власти очевидны". "Вместо единения и примирения мы получим новый виток противостояния в обществе, ненависти и агрессии. То, что выгодно власти. Но то, что работает против Украины и украинского народа", - выразил сожаление Медведчук.