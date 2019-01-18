Эксперимент по печати живой ткани в космосе признан успешным

16:00 Источник: Роскосмос

Фото предоставлено госкорпорацией "Роскосмос"

В декабре 2018 г. на МКС был доставлен 3D-биопринтер, в космосе впервые были напечатаны хрящевая ткань человека и щитовидная железа грызуна. Руководитель проектов лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что эксперимент признан успешным, серьезных проблем при его проведении не возникало.

Сейчас все образцы напечатанных тканей находятся на исследовании в гистологической лаборатории у партнеров 3D Bioprinting Solutions. Уже получены первичные результаты, они признаны полностью успешными. Окончательные же результаты будут опубликованы в феврале.

Магнитный биопринтер создан для выращивания живых тканей, а впоследствии и органов, но также его можно будет использовать для изучения влияния условий космоса на живые объекты в длительных полетах. Аппарат останется на станции до 2024 года, он вошел в состав научной аппаратуры российского сегмента МКС.

Юсеф Хесуани добавил, что новый биопринтер с рукой-манипулятором для устранения кожных дефектов могут создать в России до конца этого года. Он поможет восстановить дефекты непосредственно в условиях операционной.



