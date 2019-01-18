На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Деревня Овино. Произошел взрыв на магистральном газопроводе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области ТАСС подтвердили, что в управление поступил соответствующий вызов, спасатели выехали на место ЧП.