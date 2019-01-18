На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник
16:12 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Деревня Овино. Произошел взрыв на магистральном газопроводе", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области ТАСС подтвердили, что в управление поступил соответствующий вызов, спасатели выехали на место ЧП.
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