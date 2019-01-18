0
0
94
Новости

На магистральном газопроводе в Ленинградской области произошел взрыв - источник

Добавить в избранное

16:12 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прогремел на магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Деревня Овино. Произошел взрыв на магистральном газопроводе", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области ТАСС подтвердили, что в управление поступил соответствующий вызов, спасатели выехали на место ЧП.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:12 18.01.2019
В случае конфликта с РФ армия Латвии не успеет повоевать - мнение
0
53
12:32 18.01.2019
Военные спасли второго летчика Су-34, состояние удовлетворительное - МО РФ
0
59
11:20 18.01.2019
Один из столкнувшихся самолетов Су-34 вернулся на базу - источник
0
71
10:32 18.01.2019
Два Су-34 столкнулись над Татарским проливом в Хабаровском крае
0
75
09:20 18.01.2019
США дополнительно разместят на Аляске 20 станций перехвата ракет
0
66
20:40 17.01.2019
Россия и Китай представляют собой отдельные вызовы для США - новая Стратегия развития ПРО
0
90
09:32 17.01.2019
Использование соцсетей могут ограничить для некоторых категорий бывших военнослужащих
0
125
09:00 17.01.2019
США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос
0
117
18:40 16.01.2019
США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже
0
134
15:00 16.01.2019
Администрация Трампа рассматривает возможности усиления ПРО США
0
139

Возврат к списку