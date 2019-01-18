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США могут обогнать Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти к середине 2019 года

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16:32 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США, которые уже стали крупнейшим производителем жидких углеводородов (нефть плюс конденсат) за счет сланцевой революции, могут в этом году стать производителем номер один и по добыче сырой нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию, сообщает МЭА в своем январском отчете.

"Добыча самого крупного производителя жидких углеводородов снова окажется в фокусе внимания в этом году. И пока два других лидера добровольно сокращают добычу, США могут закрепить свое лидерство и в добыче сырой нефти. К середине этого года добыча нефти в США вероятно уже превзойдет производительные мощности будь то России или Саудовской Аравии", - говорится в отчете.

По данным МЭА, в 2018 году рост добычи жидких углеводородов в США был "невероятным и неожиданным" и составил 2,1 млн барр./сутки. В 2019 году, как ожидают в МЭА, рост американской добычи составит 1,3 млн баррелей в сутки, в то время как Россия и Саудовская Аравия добычу будут сокращать.

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