Власти ФРГ объяснили, почему не будут вмешиваться в строительство "Северного потока-2"
22:08 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку для этого нет правовой основы. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты "Хандельсблат".
По его словам, процесс прокладки труб уже идет полным ходом. "Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", - сказал он.
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