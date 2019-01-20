0
0
128
НОВОСТИ

Власти ФРГ объяснили, почему не будут вмешиваться в строительство "Северного потока-2"

22:08 20.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку для этого нет правовой основы. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты "Хандельсблат".

По его словам, процесс прокладки труб уже идет полным ходом. "Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:08 20.01.2019
Абэ рассматривает вариант договора с РФ при передаче двух из четырех островов
0
131
18:10 20.01.2019
Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"
0
328
16:30 20.01.2019
Израиль и Сирия обменялись ударами. Системы ПВО сработали с обеих сторон
0
377
16:00 20.01.2019
Почтовый ящик президента Франции на Gmail пострадал от хакеров в числе прочих
0
327
15:34 20.01.2019
Ирландия не хочет заключать с Британией отдельного соглашения в рамках Brexit
0
370
12:57 20.01.2019
Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа
0
591
12:15 20.01.2019
Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...
0
616
11:28 20.01.2019
В Украине на 100 умерших приходится 58 родившихся
0
710
10:27 20.01.2019
В Японии умер старейший мужчина на Земле
0
597
09:50 20.01.2019
СМИ: США хотят проверять, как Китай проводит торговые реформы
0
707

Возврат к списку