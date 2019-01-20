Власти ФРГ объяснили, почему не будут вмешиваться в строительство "Северного потока-2"

22:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не будет вмешиваться в процесс строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку для этого нет правовой основы. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте газеты "Хандельсблат".

По его словам, процесс прокладки труб уже идет полным ходом. "Федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, поскольку для этого нет правовой основы", - сказал он.