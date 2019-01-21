До конца января утвердят график полетов на МКС в 2019 году

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

График полетов грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых "Союзов МС" на Международную космическую станцию (МКС) утвердят до конца января. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"22 января в РКК "Энергия" (предприятие-разработчик кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" - прим. ТАСС) должно пройти заседание совета главных конструкторов, на котором будут предложены различные варианты и сроки полетов кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" к Международной космической станции на этот год. В частности, специалисты предложат дату пуска первого в этом году пилотируемого корабля на станцию - "Союза МС-12", который планировался на 1 марта, но, скорее всего, сдвинется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совет главных конструкторов должен утвердить график полетов на МКС на этот год, после чего представить свое решение в Роскосмос. "Затем должна пройти коллегия Роскосмоса, на которой этот график будет утвержден окончательно. Как правило, коллегия проходит через два дня после совета главных конструкторов, то есть, она может состояться 24 января и в этот день график полетов будет утвержден", - уточнил источник.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый в этом году пилотируемый пуск, запланированный на 1 марта, может быть перенесен на начало апреля.



