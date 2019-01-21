До конца января утвердят график полетов на МКС в 2019 году
07:30 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
График полетов грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых "Союзов МС" на Международную космическую станцию (МКС) утвердят до конца января. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"22 января в РКК "Энергия" (предприятие-разработчик кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" - прим. ТАСС) должно пройти заседание совета главных конструкторов, на котором будут предложены различные варианты и сроки полетов кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" к Международной космической станции на этот год. В частности, специалисты предложат дату пуска первого в этом году пилотируемого корабля на станцию - "Союза МС-12", который планировался на 1 марта, но, скорее всего, сдвинется", - сказал собеседник агентства.
По его словам, совет главных конструкторов должен утвердить график полетов на МКС на этот год, после чего представить свое решение в Роскосмос. "Затем должна пройти коллегия Роскосмоса, на которой этот график будет утвержден окончательно. Как правило, коллегия проходит через два дня после совета главных конструкторов, то есть, она может состояться 24 января и в этот день график полетов будет утвержден", - уточнил источник.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый в этом году пилотируемый пуск, запланированный на 1 марта, может быть перенесен на начало апреля.
Новости
- 08:15 21.01.2019
- Морозы до -20 градусов ожидаются в Москве на этой неделе
- 07:45 21.01.2019
- Израиль наносит удары по иранским силам в Сирии
- 22:08 20.01.2019
- Власти ФРГ объяснили, почему не будут вмешиваться в строительство "Северного потока-2"
- 21:08 20.01.2019
- Абэ рассматривает вариант договора с РФ при передаче двух из четырех островов
- 18:10 20.01.2019
- Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"
- 16:30 20.01.2019
- Израиль и Сирия обменялись ударами. Системы ПВО сработали с обеих сторон
- 16:00 20.01.2019
- Почтовый ящик президента Франции на Gmail пострадал от хакеров в числе прочих
- 15:34 20.01.2019
- Ирландия не хочет заключать с Британией отдельного соглашения в рамках Brexit
- 12:57 20.01.2019
- Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа
- 12:15 20.01.2019
- Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать