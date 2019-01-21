0
0
75
НОВОСТИ

До конца января утвердят график полетов на МКС в 2019 году

07:30 21.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

График полетов грузовых кораблей "Прогресс МС" и пилотируемых "Союзов МС" на Международную космическую станцию (МКС) утвердят до конца января. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"22 января в РКК "Энергия" (предприятие-разработчик кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" - прим. ТАСС) должно пройти заседание совета главных конструкторов, на котором будут предложены различные варианты и сроки полетов кораблей "Прогресс МС" и "Союз МС" к Международной космической станции на этот год. В частности, специалисты предложат дату пуска первого в этом году пилотируемого корабля на станцию - "Союза МС-12", который планировался на 1 марта, но, скорее всего, сдвинется", - сказал собеседник агентства.

По его словам, совет главных конструкторов должен утвердить график полетов на МКС на этот год, после чего представить свое решение в Роскосмос. "Затем должна пройти коллегия Роскосмоса, на которой этот график будет утвержден окончательно. Как правило, коллегия проходит через два дня после совета главных конструкторов, то есть, она может состояться 24 января и в этот день график полетов будет утвержден", - уточнил источник.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что первый в этом году пилотируемый пуск, запланированный на 1 марта, может быть перенесен на начало апреля.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

08:15 21.01.2019
Морозы до -20 градусов ожидаются в Москве на этой неделе
0
20
07:45 21.01.2019
Израиль наносит удары по иранским силам в Сирии
0
69
22:08 20.01.2019
Власти ФРГ объяснили, почему не будут вмешиваться в строительство "Северного потока-2"
0
572
21:08 20.01.2019
Абэ рассматривает вариант договора с РФ при передаче двух из четырех островов
0
464
18:10 20.01.2019
Папа Римский Франциск призвал "кликать и молиться"
0
638
16:30 20.01.2019
Израиль и Сирия обменялись ударами. Системы ПВО сработали с обеих сторон
0
732
16:00 20.01.2019
Почтовый ящик президента Франции на Gmail пострадал от хакеров в числе прочих
0
591
15:34 20.01.2019
Ирландия не хочет заключать с Британией отдельного соглашения в рамках Brexit
0
602
12:57 20.01.2019
Россиянин погиб на курорте в Италии, выпав с балкона третьего этажа
0
834
12:15 20.01.2019
Прихожанам одного из храмов УПЦ в Украине пришлось молиться прямо на улице...
0
865

Возврат к списку